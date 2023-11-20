В Ростове-на-Дону пройдет акция по сбору отработанных автомобильных шин

Жители Ростова-на-Дону смогут сдать бесплатно отработанные шины автомобилей 25 ноября с 10:00 до 15:00. Акция проводится департаментом ЖКХ и энергетики Ростова и ГК «Чистый город», сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Контейнеры для сдачи отработанных шин будут расположены по трем адресам: пр. Королева, 1Д, ул. Проселочная, 9А, ул. Портовая, 179.

«Мероприятие направлено на повышение экологической культуры населения, привлечение внимания к необходимости раздельного сбора отходов и их правильной утилизации»,— отмечается в сообщении властей Ростова-на-Дону.

Анастасия Назарова