В Сочи не фиксируют дефицит на авиабилеты в Москву в новогодние праздники

В Сочи не отмечено дефицита авиабилетов на рейсы в Москву в канун Нового года и последующие праздничные дни. Соответствующее исследования опубликованы «Юга.Ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Так, 28 декабря аэропорт курорта предлагает пассажирам множество рейсов по стоимости от 2,9 тыс. руб. с багажом. В продаже также есть билеты на поезда до курорта из Краснодара по стоимости от 959 руб. Из аэропорта Минвод в столицу можно будет улететь по стоимости от 7,5 тыс. руб.

На 29 декабря стоимость билетов на рейсы из Сочи превысит 3 тыс. руб. Кроме того, порядка 1,6 тыс. руб. придется доплатить за багаж. Перелеты в этот день преимущественно предлагает авиакомпания «Уральские Авиалинии». Билеты на поезда из Краснодара в Сочи практически закончились.

На 30 декабря в полетной программе сочинского аэропорта значится около 30 рейсов. Стоимость билетов начинается от 3,7 тыс. руб. Добраться на курорт из Краснодара на поезде нельзя, поскольку в продаже остались только билеты для людей с ограниченными возможностями. Стоимость перелетов 31 декабря начинается от 1,9 тыс. руб. Из аэропорта Минеральных Вод можно будет улететь за 6,5 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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