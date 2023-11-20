Экс-замдиректора департамента здравоохранения Севастополя осудили за взятку

Бывшего первого заместителя директора департамента здравоохранения Севастополя осудили за получение взятки и халатность. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Севастополю.

По данным ведомства, осенью 2019 года мужчина потребовал от представителя компании-субподрядчика, которая выполняла работы в медучреждении муниципалитета, провести ремонт собственных апартаментов. В свою очередь заместитель департамента здравоохранения города пообещал в дальнейшем заключать с фирмой прямые контракты без проведения торгов либо препятствовать действиям организации.

После выполнения оговоренного ремонта с компанией заключили договор на поставку оборудования лечебному учреждению на 299 тыс. руб.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, в 2020 году муниципалитет заключил соглашения с несколькими поставщиками на закупку комбинезонов и респираторов по завышенным ценам. Данные действия привели к ущербу городскому бюджету на 20 млн руб. В отношении должностного лица возбудили дело по п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 293, ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (получение взятки и халатность).

В рамках расследования было проведено 10 обысков по месту жительства подозреваемого и в медучреждениях, а также более 40 допросов. Специалисты провели ряд необходимых экспертиз.

Суд признал чиновника виновным в совершенных преступлениях и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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