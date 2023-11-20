В Нижнем Тагиле водитель, который отвлекся на телефон, сбил ребенка

В Нижнем Тагиле на регулируемом пешеходном переходе водитель легковушки сбил 11-летнего мальчика. В результате аварии ребенок получил переломы голеней. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Инцидент произошел около 09:00 11 ноября напротив дома № 66а по улице Черноисточинское шоссе. По предварительным данным Госавтоинспекции, 27-летний водитель Lada Granta сбил ребенка, который переходил на зеленый сигнал светофора, а затем уехал с места ДТП.

«Водитель автомобиля впоследствии самостоятельно обратился в Госавтоинспекцию, где сообщил, что отвлекся на телефон, из-за чего не увидел красный сигнал светофора. После наезда он испугался и уехал с места ДТП»,— сказано в сообщении.

В отношении водителя составлены составили административные материалы по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся), ч.3 ст. 12.12 КоАП РФ (повторное пересечение перекрестка на запрещающий сигнал светофора), ч.1 ст. 12.36 КоАП РФ (нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства), ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ (отсутствие предусмотренных ПДД документов). Мужчине грозит лишение прав.

Полина Хабарова

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