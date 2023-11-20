Кубань стала лидером по числу бронирований отелей на Новый год

Краснодарский край стал лидером среди регионов РФ по числу бронирований на новогодние каникулы. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба отеля Фото: пресс-служба отеля

В общей сложности в Краснодарском крае зарегистрировано свыше 2 тыс. бронирований средств размещения в период новогодних выходных, в Москве зарезервированы места в 764 отелях, в Санкт-Петербурге — в 737.

За год спрос на новогодний отдых в Краснодарском крае вырос на 51% в сравнении с показателями 2022 года. В Москве и Санкт-Петербурге изменения составили 63%.

Анастасия Донскова

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