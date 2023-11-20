Производство мяса птицы на Ставрополье увеличилось на 5,7% за 10 месяцев

Предприятия Ставропольского края за 10 месяцев 2023 года произвели 334,5 тыс. т мяса птицы, что на 5,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков.

По словам главы ведомства, в крае также на 10,3% увеличилось производство яиц — 10 месяцев было выпущено 766,7 млн штук.

В рамках совещания под председательством заместителя министра сельского хозяйства Андрея Разина 20 ноября регионам было дано поручение не допустить объемов снижения по производству продукции птицеводства.

Анастасия Назарова