В Казани возбудили уголовное дело по факту избиения пешехода

В Казани было возбуждено уголовное дело по факту избиения пешехода. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел на улице Сибгата Хакима. Водитель ехал по встречной полосе, несмотря на запрещающий знак, и пешеход сделал ему замечание, после чего автомобилист набросился на последнего и избил его. Позже пострадавшего госпитализировали с открытой травмой головы.

После произошедшего прокуратура Татарстана начала проверку. По ее результатам возбудили дело. Прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.

"Ъ-Казань"