В Ейском районе на подготовку к отопительному сезону направили 14 млн рублей

В Ейском районе на подготовку к отопительному сезону 2023–2024 годов направили 14 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В общей сложности на территории района ресурс получает 461 объект. В настоящее время ведется модернизация теплосетей, обновление насосного парка, автоматизация управления котельными.

«Для устранения внештатных ситуаций на предприятии сформировано четыре бригады, которые обеспечены всем необходимым оборудованием и специализированной техникой»,— говорится в сообщении.

Текущая задолженность абонентов по отоплению достигает 61 млн руб. Кредиторскую задолженность ресурсоснабжающих организаций в Ейском районе планируют погасить до конца текущего года.

Анастасия Донскова

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