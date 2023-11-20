Полное открытие «Шухов-парка» в Выксе запланировано на 2027 год

Индустриально-туристический центр «Шухов-парк» в Выксе, строительство которого ведет АО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК), будет полностью открыт в 2027 году. Об этом президент ОМК Наталья Еремина сообщила на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

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По данным ОМК, строительство «Шухов-парка» будет проведено в три этапа. Уже построена новая набережная с детскими площадками и прогулочными зонами, создана большая зеленая территория для активного отдыха с велотрассой, прудом и веревочным парком. Продолжается строительство детского центра «Кванториум». В начале 2024 года планируется открыть трехзвездочную гостиницу.

На третьем этапе будут отреставрированы и перенесены с территории Выксунского металлургического завода в парк конструкции инженера Владимира Шухова. На этом же этапе в «Шухов-парке» будет построен музей — Центр промышленного прогресса.

Андрей Репин