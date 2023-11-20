В Ярославской области предпринимателям на УСН могут повысить налоги

Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров выразил обеспокоенность возможной отменой льгот для ряда предпринимателей и организаций региона на упрощенной системе налогообложения (УСН) в 2024 году. С письмом об этом омбудсмен обратился к президенту общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александру Калинину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Ярославль», речь идет о предприятиях, перешедших в 2021 году с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на УСН. Для них в областном законодательстве были установлены льготные налоговые ставки — 4% по системе «доходы» и 10% по системе «доходы минус расходы». Таких предприятий тогда было 17,5 тыс. Льгота для них продлевалась ежегодно, в последний раз — на 2023 год. По данным уполномоченного, правительство области не планирует продлять льготу.

«Финансово-экономический блок регионального правительства подтвердил повышение налоговых ставок УСН при расчетах параметров принимаемого на 2024 год бюджета, несмотря на возражения инвестиционно-экономического блока, общественных организаций предпринимателей, отдельных депутатов областной думы и мои»,— говорится в письме господина Бакирова.

14 ноября губернатор Михаил Евраев внес в областную думу поправки к закону «О применении упрощенной системы налогообложения на территории Ярославской области». В нем нет продления льгот для предприятий, ранее работавших на ЕНВД. В случае, если льгота не будет продлена, таким предприятиям придется платить по максимальной ставке — 6% по системе «доходы» и 15% по системе «доходы минус расходы».

Антон Голицын