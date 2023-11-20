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В Казани у иностранца в багаже нашли 8 кг арбузов

У гражданина Таджикистана в багаже в казанском аэропорту обнаружили 8 кг арбузов без разрешительных документов. Об этом говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Татарстану.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Кроме того, еще у одного пассажира из Таджикистана в Казани обнаружили 8 кг орехов. На них также не было никаких документов.

В ведомстве отметили, что оба иностранца нарушили правила ввоза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска в ручной клади и багаже. В итоге все арбузы и орехи были у пассажиров изъяты, а позже уничтожены.

"Ъ-Казань"

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