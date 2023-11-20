Ряд федеральных трасс в Саратовской области частично закрыли из-за метели

В Саратовской области запретили движения автобусов и большегрузов по ряду федеральных дорог, сообщили в региональном минтрансе со ссылкой на подведомственное Росавтодору ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское».

Ограничения коснулись трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» на участке с 47 по 428 км и у подъезда к Балаково; участка с 516 по 616 км трассы Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов.

Закрыта также трасса А-298 а/д Р-208 «Тамбов — Пенза» — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с республикой Казахстан на участке 36 — 272 км; и трасса Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» (участок с 111 по 509 км.

Трасса М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск и подъезд к Саратову закрыт на участке 57 — 196 км.

Ограничение начали действовать с 15:30 по местному времени и продлятся до особого распоряжения.

Никита Маркелов

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