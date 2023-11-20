Гидротехнические сооружения в Удмуртии готовят к пропуску весеннего поводка

В Удмуртии начали работу по подготовке гидротехнических сооружений к пропуску весеннего поводка следующего года. Специалисты будут ориентироваться на максимально сложные условия при подготовке к половодью, рассказал министр природных ресурсов региона Денис Удалов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По словам господина Удалова, до начала ледостава важно создать достаточно места для приема паводковых вод. В ином случае весной вода может повредить сооружения и привести к затоплению территорий, важных объектов экономики и социальной сферы.

До начала зимней межени собственникам гидротехнических сооружений рекомендуют провести анализ их состояния и принять оперативные меры по предотвращению аварийных ситуаций.

Руководитель регионального профильного ведомства добавил, что ГТС трех крупнейших водохранилищ в Удмуртии находятся на особом контроле. Этим летом на них проводился ремонт. Речь идет о Воткинском, Камбарском и Ижевском гидроузлов.

Для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС в текущем году минприроды Удмуртии также продолжает курировать капитальный ремонт гидротехнических сооружений в Завьяловском, Можгинском, Сюмсинском и Вавожском районах. Работы планируют завершить 2024 году.