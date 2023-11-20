27 сельхозкооперативов в Липецкой области получили 87,4 млн рублей господдержки

Липецким сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2023 году предоставлено 87,4 млн руб. Об этом сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области. Финансовую помощь получили 27 сельхозкооперативов, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

Ранее сообщалось, что объем господдержки по этому направлению, который должен быть распределен в 2023 году, составит 97,2 млн руб. В 2022 году в рамках этого же нацпроекта 64 млн руб. получили 25 получателей.

Субсидии были выданы по трем направлениям: 30, 6 млн руб. было направлено на закупку сельзхозпродукции у членов кооператива и закупку овощей, молока и мяса у ЛПХ, еще 36 млн руб. — на приобретение имущества для членов кооператива, 20,8 млн руб. — на приобретение сельхозтехники и специализированного автотранспорта, а также оборудования для хранения, переработки, маркировки, транспортировки и реализации продукции сельского хозяйства. Некоторые сельхозкооперативы получили господдержку сразу по нескольким направлениям.

«Продукция местных производителей востребованная и качественная. Стараемся создавать все необходимые условия для продвижения их товаров и развития хозяйств»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Дарья Валихова