В Уфе крановщика обвиняют в гибели коллеги

Крановщик ООО «Эксперимент» предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Инцидент произошел 7 февраля на стройплощадке на Перовской улице в Уфе, сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Поднимая груз, 61-летний обвиняемый при повороте задел стрелой крана брус, сложенный на 19 этаже строящегося здания. Стройматериалы рухнули на двух разнорабочих, принимавших груз на площадке на шестом этаже. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, второй получил травмы средней тяжести.

Обвиняемый признал вину в преступлении.

Наталья Балыкова

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