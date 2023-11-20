Под Кыштымом обнаружен тайник с оружием

В Челябинской области сотрудники ФСБ и полиции обнаружили тайник с оружием под Кыштымом. Задержаны пятеро местных жителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Схрон оружия находился недалеко от поселка Дальня дача. В тайнике обнаружены пистолет, обрез ружья иностранного производства, гранаты и запалы для них, имитационные мины и около 1 тыс. патронов разного калибра. Все оружие было изъято.

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области осуществляли организацию, координацию проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

По подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов задержаны пятеро мужчин в возрасте от 28 до 36 лет. Следственные органы правоохранительных ведомств возбудили уголовные дела по ст. 222 и 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств). В ходе следствия будет установлена степень причастности каждого из задержанных фигурантов.

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