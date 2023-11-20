Строители из Сочи восстановили 25 объектов инфраструктуры в ДНР

В Донецкой Народной Республике 25 объектов инфраструктуры восстановили строители из Сочи. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

Всего за Сочи закреплены восстановительные работы на 90 объектах. Среди них больницы, детские сады, школа искусств, объекты силовых ведомств в Мариуполе, Макеевке и Донецке.

«Большинство учреждений здравоохранения и дополнительного образования будут готовы до конца года, по нескольким объектам планируется завершение работ в первом квартале 2024 года»,— говорится в сообщении.

Работы ведутся за счет федеральных средств. Восстанавливают здания 430 строителей из Сочи при использовании 30 единиц спецтехники. В настоящее время идет восстановление систем отопления, ремонт кровли, благоустройство прилегающих территорий, отделка фасадов, установка окон и дверных проемов.

Анастасия Донскова

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