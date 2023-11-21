На Дону прошел Всероссийский съезд гарантийных организаций

Ростовская область занимает в России лидирующие позиции по развитию МСП. Вместе с предпринимательством на Дону растет и спрос на гарантийную поддержку. НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» с 2009 выдал более 4 тыс. поручительств, клиентами фонда стали более 3 тыс. предпринимателей.Столь высокие показатели обеспечивали «Гарантийному фонду РО» лидирующие позиции среди региональных гарантийных организаций РФ. По итогам 9 месяцев 2023 года, фонд вошел в России в тройку лидеров по количеству выданных поручительств. За 14 лет общий объем гарантийной помощи на Дону превысил 25 млрд руб., что позволило инвестировать в малый и средний бизнес региона 53 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой НКО «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» Фото: предоставлено пресс-службой НКО «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Действующая на Дону инфраструктура поддержки бизнеса, качественный продуктовый портфель и очевидные успехи фонда на федеральном уровне позволили провести в Ростове-на-Дону II Всероссийский съезд региональных гарантийных организаций. Масштабное событие проходило в южной столице 16-18 октября в актуальных локациях города. Пленарное заседание и активная работа первого дня съезда прошла на площадке Центра истинных ценностей, при участии Минэкономразвития РФ, АО «Корпорация МСП» и Банка России.

По словам Романа Соина, исполнительного директора НКО «Гарантийный Фонд РО» (учрежден правительством Ростовской области в лице министерства экономического развития), на II Всероссийский съезд прибыли коллеги из более чем 40 регионов РФ, включая такие отдаленные территории, как Магадан, Якутия и Камчатка. «В этом году в работе съезда участвуют представители новых субъектов, — уточнил Роман Соин. — Мы познакомим их с работой национальной гарантийной системы, а также будем передавать опыт, вести на этапе становления и формирования базы предпринимателей — потенциальных пользователей поддержки».

По замыслу организаторов, одна из главных задач съезда — обсуждение актуальных тенденций, особенностей оказания гарантийной поддержки бизнесу в современных реалиях и обмен лучшими региональными практиками. В программе съезда были панельные дискуссии, в рамках которых участники обсудили перспективы развития региональных организаций, новые подходы к субсидированию и автоматизации деятельности фондов, юридические вопросы.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин заметил, что Дон не случайно выбран местом проведения столь значимого мероприятия. Он пояснил: «Наш регион входит в десятку лучших по объему финансовой поддержки предпринимателей с участием гарантийных компаний. Так, с 2009 года в Ростовской области общий объем гарантийной помощи превысил 25 млрд рублей. Это позволило направить 53 млрд рублей на развитие малого и среднего бизнеса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой НКО «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» Фото: предоставлено пресс-службой НКО «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

По этому показателю (развитие МСП) Дон традиционно входит в топ-10 субъектов РФ: сегодня в Ростовской области действуют более 175 тыс. предприятий МСБ, в этом секторе работают свыше 720 тыс. человек. А НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» второй год подряд входит в тройку лидеров среди региональных гарантийных организаций РФ, добавил Александр Скрябин. «Правительство региона продолжает работу по расширению возможностей гарантийной поддержки. Ее актуальность растет с каждым годом, — отметил первый замгубернатора. — В новых экономических условиях существует необходимость повышать конкурентоспособность бизнеса и его устойчивость к вызовам. Поэтому, по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева, мы постоянно увеличиваем доступ к льготному кредитованию и гарантийным поручительствам».

НКО «Гарантийный фонд РО» тесно сотрудничает с работающими в регионе банками. Так, управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что актуальность гарантийной поддержки растет с каждым годом. «С начала года мы заключили ряд договоров на общую сумму более 6 млрд рублей, на 1,5 млрд больше, чем годом ранее, — уточнил банкир. — Кроме того, сохраняются программы льготного кредитования. Благодаря такой поддержке в 2023 году предприниматели, на мой взгляд, смогли адаптироваться к непростой обстановке и успешно развиваться».

Александр Скрябин высказал уверенность, что решения, выработанные в рамках II Всероссийского съезда, имеют огромное значение для гарантийной системы РФ, повышения эффективности работы региональных организаций и достижения целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Это для нас первый опыт участия в мероприятии такого масштаба, — сказала Екатерина Купцова, начальник управления развития предпринимательства Минэкономразвития Луганской народной республики (ЛНР). — У нас уже создан гарантийный фонд. Для предпринимателей ЛНР — это новая форма работы. Мы заранее оповещали представителей малого и среднего бизнеса региона о всероссийских мерах — микрофинансировании и гарантийной поддержке. Так что наши предприниматели ждут старта работы Гарантийного фонда. Надеемся, что в этом нам поможет опыт коллег из других регионов России».

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"