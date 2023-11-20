Три человека погибли и два пострадали в аварии на липецкой трассе

В результате столкновения легковушки Lada Largus и грузовика Isuzu в Липецкой области погибли двое взрослых и ребенок, еще двое взрослых пострадали. Авария произошла сегодня днем на трассе М-4 «Дон» в Елецком районе. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

Последствия аварии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области

По данным спасателей, в момент столкновения в грузовике с символикой сети «Красное и белое» находился один человек, в легковушке — четыре человека. Двоих пострадавших в ДТП доставили в Елецкую горбольницу №1 имени Н.А. Семашко и положили в травматологическое отделение.

Разлива топлива нет. Движение на трассе не ограничивалось.

Одной из причин ДТП мог стать снегопад. По данным Гидрометцентра России, он продолжится в Липецкой области и завтра. 22-23 ноября осадки не прогнозируются, 24 ноября выпадет небольшой снег, 25-26 ноября — снег с дождем.

Алина Морозова

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