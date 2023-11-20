В Севастополе простились с погибшим на СВО гвардии младшим сержантом

20 ноября в Севастополе похоронили гвардии младшего сержанта Валерия Стадниченко. Молодой человек погиб на СВО в районе населенного пункта Крынки Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Юноша родился и вырос в Севастополе, прошел срочную службу в 2016–2017 годах. После этого продолжил учебу в СевГУ, а в 2021 году подписал контракт о прохождении военной службы в резерве. На СВО призвался добровольно, служил в 810-й отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота.

Валерий Стадниченко, по словам господина Развожаева, штурмовал завод Ильича в Мариуполе, воевал на Угледарском направлении, получил ранение. Был представлен к правительственным наградам. После ранения вернулся на фронт.

Вячеслав Рыжков

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