Еще одну группу эвакуированных из сектора Газа доставили в Петербург

В Санкт-Петербург приехали граждане России, которых ранее эвакуировали из сектора Газа и доставили в Москву, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В ведомстве уточнили, что поезд с ними прибыл ранним утром 20 ноября. На перроне их встретили родственники, а также сотрудники петербургского управления МЧС. Россияне получили от специалистов информационную помощь и психологическую поддержку.

«Пользуясь случаем, эвакуированные граждане поблагодарили Правительство РФ и сотрудников МЧС России за помощь и поддержку на всех этапах этого сложного пути. Далее прибывшая семья из шести человек отправилась к родственникам, где планирует разместиться»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербург на поезде приехала семья из семи человек, которых вывезли из зоны палестино-израильского конфликта.

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