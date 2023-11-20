В Ростовской области годовая инфляция в октябре ускорилась до 6,69%

В прошлом месяце годовая инфляций на территории Ростовской области ускорилась с 6,22% до 6,69%. На повышение цен повлияло увеличение расходов производителей из-за снижения курса рубля и сокращение предложения некоторых продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского отделения Центробанка РФ.

Согласно информации ведомства, годовой прирост цен на продовольственные товары в октябре увеличился с 6,30% до 7,41%. В регионе выросли цены на продукты животноводства в связи с повышением стоимости импортных кормовых добавок. Также на ценообразование повлиял увеличившийся экспорт продуктов донских предприятий, ограничивший предложение на внутреннем рынке. Кроме того, сократились поставки мяса скота и птицы из-за вспышек заболеваний в соседних регионах. Выросли цены на яйца, молоко, творог, мясные полуфабрикаты, майонез, фруктовые соки и газировки, а также рис. Однако, благодаря высокой урожайности снизились цены на картофель и капусту.

Годовой темп роста цен на непродовольственные товары увеличился с 3,82% до 3,90% в октябре. Рост потребительского спроса не удается удовлетворить из-за дефицита кадров во многих отраслях. Также на повышение цен влияет ослабление национальной валюты. Ускорился рост цен на одежду, бытовую технику и отечественные автомобили. Отмечается, что благодаря мерам правительства России, замедлился годовой рост цен на моторное топливо.

Темп роста цен на услуги практически не изменился, составив 9,50%. В регионе подорожали телекоммуникационные услуги из-за снижения курса рубля. В то же время, выросло количество рейсов в рамках туристических зарубежных путевок. Это способствовало замедлению цен на услуги зарубежного туризма.

Анастасия Назарова