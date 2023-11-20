В «Курумоче» у иностранца обнаружена фасоль с личинками вредителя

Фасоль с личинками карантинного вредителя выявлена в ручной клади пассажира из Таджикистана в самарском аэропорту «Курумоч». Об этом сообщает Территориальное Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Фасоль с личинками карантинного вредителя – зерновки рода Callosabruchus

Фото: Территориальное Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям

В частности, в фасоли у иностранца были обнаружены личинки зерновки рода Callosabruchus. Зараженный вредителем продукт уничтожили.

Личинки зерновок наносят вред бобовым культурам. Во время питания они выедают большие полости внутри семени, уничтожают зародыш и оставляют только продукты жизнедеятельности. Вредители способны нанести ущерб в отапливаемых помещениях зерноперерабатывающих предприятий.

Георгий Портнов