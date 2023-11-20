В Калтасинском районе два брата подозреваются в разведении конопли

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Калтасинскому району обнаружили и изъяли у двух братьев — 44-летнего Андрея и 38-летнего Сергея Кунгуровых — четыре куста конопли различной степени зрелости, а также партию марихуаны общей массой более 4 кг. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства (ст. 231 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, старший брат, будучи потребителем марихуаны, решил

самостоятельно выращивать коноплю. Для этого он оборудовал отдельную комнату-теплицу со специальными лампами и необходимым оборудованием для культивирования растения. А его младший брат организовал парник у себя в гараже.

На допросе они сообщили, что выращивали растения для личного потребления, но в МВД полагают, что подозреваемые могут быть причастны к распространению наркотика.

Братья признали вину.

Майя Иванова

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