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Монолитные работы в новом корпусе санатория «Днепр» в Крыму выполнены на треть

В Ялте продолжается строительство нового корпуса санатория «Днепр» Федеральной налоговой службы. Монолитные работы выполнены уже на треть, завершить их планируют в первом квартале будущего года, сообщает пресс-служба «Единого заказчика».

Новый спальный корпус санатория имеет площадь больше 9,6 тыс. кв. м. В здании будет 300 мест — однокомнатные и двухкомнатные двухместные номера с санузлом и балконом каждый.

Строительство нового корпуса началось летом прошлого года. Полностью достроить объект планируют в 2025 году. Сейчас, помимо монолитных работ, специалисты восстанавливают благоустройство в границах прокладки наружных инженерных сетей.

Вячеслав Рыжков

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