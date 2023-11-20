Мухаметшин выразил соболезнования в связи со смертью Тулеева

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин от имени депутатов парламента «выразил глубокое соболезнование в связи с уходом из жизни известного общественного и политического деятеля, бывшего главы Кемеровской области Амана Тулеева». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета.

«Эта печальная весть болью отозвалась в наших сердцах. Ушел из жизни видный государственный и общественный деятель, внесший огромный вклад в созидательное развитие Кемеровской области и Российской Федерации в целом»,— говорится в телеграмме, направленной в адрес губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Господин Мухаметшин назвал Амана Тулеева «авторитетным политиком», который обладал «большим опытом эффективного решения государственных задач». «Он стоял у истоков многих идей и разработок, направленных на стабилизацию социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионе»,— подчеркнул спикер Госсовета.

Фарид Мухаметшин также выразил «соболезнование семье и коллегам Амана Тулеева, всем кемеровчанам».

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет. Он возглавлял регион больше 20 лет: с 1997 по 2018 год. Ушел в отставку после гибели людей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». После этого занимал пост спикера заксобрания и ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"