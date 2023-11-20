В Башкирии ожидается ухудшение погоды

В Башкирии в ближайшие два дня ожидается ледяной дождь и порывистый ветер до 22 м/с, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Ухудшение погоды синоптики связывают с проникновениемна территорию республики южного черноморского циклона. В большинстве районов Башкирии пройдут снег и дождь (местами — ледяной), прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и деревьях, снежные заносы, накат и гололедица на дорогах. Температура воздуха повысится до -3,+2°, на юге Башкирии — до +5°.

Неблагоприятная погода ожидается ночью на вторник и продлится в течение двух дней. 23 ноября в регион начнет заходить холодный арктический воздух, температура воздуха опустится до -6,-11°.