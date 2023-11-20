В связи с похолоданием повышена температура теплоносителя в системе теплоснабжения Перми и Краснокамска

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» скорректировал температурный график с плюсовых значений среднесуточной температуры на показатель «минус 12 – минус 13». Температура теплоносителя в магистральных тепловых сетях может достигать 100 градусов, это необходимый уровень для надежного теплоснабжения клиентов. Персонал ТЭЦ и Оперативно-диспетчерской службы в круглосуточном режиме контролирует работу основного оборудования на теплоисточниках.

Температура рассчитана для магистральных тепловых сетей в контуре ресурсоснабжающей организации. За нагрев помещений в домах отвечают жилищные компании – УК и ТСЖ, которые контролируют температуру нагрева радиаторов в зависимости от этажности и типа проекта зданий. Регулировка внутридомовых коммуникаций необходима для обеспечения нормативной температуры в квартирах.

Сейчас в сеть отпускается достаточное количество теплоэнергии для обогрева социальных объектов и жилых домов. Проблемы с качеством услуг теплоснабжения могут выявляться на жилом фонде, где есть нарушения при приеме теплоносителя. С каждым таким случаем теплоэнергетики разбираются индивидуально.

Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов можно уточнить в Тепловой справочной службе по телефону (342) 259-39-98. Также ПАО «Т Плюс» запустило онлайн-сервис «Тепловая справочная служба» (ТСС), с помощью которого можно узнать причину и сроки отсутствия горячей воды летом и тепла зимой. Клиентам потребуется выбрать свой регион и ввести адрес дома в поисковую строку.

Пермский филиал «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в поселке Марковский. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1 204,9 МВт, тепловая мощность – 5187,24 Гкал/ч. Справка Т Плюс Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 400 котельных и свыше 21 700 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 51,4 тыс. Гкал/ч

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»