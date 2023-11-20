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Причиной массового ДТП в Удмуртии стало лопнувшее колесо у водителя грузовика

Сегодня, 20 ноября, около 11:30 на 5 км трассы между деревней Каменное и рекой Иж в Удмуртии произошла массовая дорожная авария, причиной которой стало лопнувшее колесо. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, колесо лопнуло у автомобиля «МАЗ», которым управлял неустановленный человек. В результате автомобиль вынесло на встречную полосу. Здесь произошло столкновение с автомобилем «Volvo», после чего грузовик наехал на «DAF» и врезался в «Nissan».

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Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате аварии травмы получил 26-летний водитель «Nissan» и его 50-летний пассажир. Им потребовалась госпитализация в медицинское учреждение. Водители других транспортных средств не пострадали.

При этом виновник скрылся с места происшествия. В настоящее время устанавливается его личность.

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