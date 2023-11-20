Генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» и главный врач краевой больницы могут стать почетными жителями Прикамья

Краевые власти определились с претендентами на звание «Почетный гражданин Пермского края» за 2023 год. В заксобрание поступили документы, предлагающие наделить этим статусом управляющего директора и генерального конструктора «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева, а также главного врача краевой клинической больницы Анатолия Касатова. Этот вопрос депутаты заксобрания обсудят на заседании 30 ноября.