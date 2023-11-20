Сумма задолженности Набережных Челнов в бюджет Татарстана выросла на 13%

Размер задолженности Набережных Челнов в консолидированный бюджет Татарстана составляет 1,4 млрд руб., что на 13% больше, чем на начало года. Об этом заявила глава ИФНС Диана Сагетдинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев (справа)

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев (справа)

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Рост задолженности произошел в связи с неуплатой текущих начислений, в том числе по акцизу на пиво»,— добавила госпожа Сагетдинова.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал заплатить все налоги в бюджет Татарстана «до рубля, до копейки».

"Ъ-Казань"