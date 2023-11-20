Заведующий детским садом в Саратове получила предостережение за сбор на подарки

Прокуратура Саратовской области объявила предостережение руководителю детского сада в Саратове за сбор денег на новогодние подарки, сообщают в надзорном ведомстве.

Проверку заведения госслужащие организовали после обращения родителей, которые рассказали о якобы незаконном сборе средств руководством дошкольного учреждения. Прокуроры разъяснили гражданам положения закона, «гарантирующее право граждан на бесплатное и общедоступное образование».

Отмечается, что проверка проходила в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 176». Согласно данным портала Kartoteka. ru, учреждение возглавляет Валентина Алексеева.

Никита Маркелов

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