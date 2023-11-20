Снег и похолодание до -18°С в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии на этой неделе ожидается ветреная и снежная погода, в результате чего установится снежный покров. На дорогах будет гололедица и снежные заносы, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ночь на 21 ноября столбик термометра окажется на уровне -4..-9 °С, днем — -1..-6 °С. В среду, 22 ноября, температура окажется в пределах -1..-6°С, а к утру 23 ноября похолодает до -7..-12 °С.В пятницу, 24 ноября, в ночное время похолодает до -13..-18°С, а днем ожидается не выше -12°С.

По предварительному прогнозу, в выходные дни потеплеет.