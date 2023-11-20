Нижегородская область с опережением графика получит 3,5 млрд рублей на IT-кампус

Комиссия Госдумы РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение 3,5 млрд руб. для Нижегородской области на опережающее финансирование строительства IT-кампуса «Неймарк». Средства предлагается передать региону до конца 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Ранее эти средства были запланированы в федеральном бюджета на 2024 год. По словам главы комиссии Андрея Макарова, создание IT-кампуса позволит региону обеспечить подготовку большого количества востребованных специалистов. «Высокие темпы реализации проекта дают возможность выделить опережающее финансирование»,— считает господин Макаров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уточнил, что на площадке первой очереди кампуса уже завершено возведение стен трех корпусов, началась внутренняя и внешняя отделка. Одновременно со строительством инфраструктуры продолжается научно-образовательное наполнение кампуса, в котором принимают участие представители экспертного сообщества и компаний-партнеров.

«В настоящее время ведутся переговоры с российскими и международными исследователями, научными группами, а также индустриальными партнерами о запуске проектов и лабораторий по ключевым научно-образовательным направлениям кампуса»,— отметил глава региона.

Как писал «Ъ-Приволжье», IT-кампус «Неймарк» в Нижнем Новгороде, планируется построить в пять этапов. Общая стоимость кампуса составит 41 млрд руб., из них 19,3 млрд руб. — средства федерального гранта.

Андрей Репин