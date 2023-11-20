Современные ИТ-сервисы повышают эффективность управления недвижимостью

Директор сервисной управляющей компании Neoroom Service (является частью Alias Group) Кристина Головкова вошла в состав жюри «Битвы стартапов», организованной порталом «Всё о стройке». В ходе интернет-трансляции ведущие российские ИТ-разработчики представили свои продукты, позволяющие повысить качество жизни в проектах девелоперов.

Как отметила Кристина Головкова, круг задач, которые сегодня стоят перед компанией, обслуживающей дома, очень велик. И при решении каждой из них необходимо учитывать массу нюансов. Многое зависит от того, о каком именно объекте недвижимости идет речь, где он располагается и каковы потребности собственников.

«Одно из решений, представленных на "Битве стартапов" — плитка с электроподогревом Thermo Pad, облегчающая обслуживание пешеходных дорожек дома в зимний период. Для Сочи, например, это не слишком актуально. Но в других городах это позволит серьезно экономить ресурсы УК и продлит срок эксплуатации плитки»,— прокомментировала Кристина Головкова.

Сервис для продажи и обустройства недвижимости VIM, по ее мнению, может быть полезным не только при продаже недвижимости, но и для проведения рум-тура по квартирам, которые находятся в управлении УК и сдаются в аренду. В частности, Neoroom Service доверили свою недвижимость для получения пассивного дохода уже более 100 собственников.

«Мы всегда следим за стартапами и новыми решениями, которые могут быть полезными и сервисными для наших клиентов, а также помогут оптимизировать ресурсы. Мы продолжим активно взаимодействовать с разработчиками ИТ-продуктов»,— отметила Кристина Головкова.

Справка о компаниях: Alias Group — инвестиционная компания, которая объединяет активы из различных секторов экономики. Компания активно расширяет инвестиционный портфель, используя собственный и привлеченный капиталы. Количество сотрудников, занятых сегодня в деятельности холдинга, составляет 1,5 тыс. человек. Сегодня Alias Group динамично развивается, масштабирует бизнес на территории РФ и выходит за ее пределы. Neoroom Service — cервисная (управляющая) компания, основным профилем которой является обслуживание жилых комплексов премиум-класса, а также предоставление собственникам недвижимости расширенного перечня услуг для комфортного проживания — от уборки помещений и ремонтных работ до юридической помощи и доверительного управления имуществом.

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