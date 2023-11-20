На пост главы Чайковского претендуют два кандидата

На пост главы Чайковского округа будут претендовать два кандидата. Как сообщает телеграм-канал «На местах», в шорт-лист соискателей вошли первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руководитель аппарата Алексей Агафонов и начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации округа Виталий Астафьев.

Новый глава муниципалитета будет избран на заседании местной думы 29 ноября 2023 года.