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обновлено 15:30

На пост главы Чайковского претендуют два кандидата

На пост главы Чайковского округа будут претендовать два кандидата. Как сообщает телеграм-канал «На местах», в шорт-лист соискателей вошли первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руководитель аппарата Алексей Агафонов и начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации округа Виталий Астафьев.

Новый глава муниципалитета будет избран на заседании местной думы 29 ноября 2023 года.

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