Богатые будут платить больше

В Ижевске на сессии гордумы ввели дифференцированную ставку налога на жилье физлиц. При кадастровой стоимости жилья до 2 млн руб. ставка будет в размере 0,15%, при кадастровой стоимости свыше 2 млн руб. — 0,165%. Некоторые из депутатов считают, что данная мера мало что меняет, и для дорогого жилья необходимо повышать ставку до 0,3%, а для дешевого снижать до 0,14%. Эксперты отмечают, что имущественные налоги — одно из главных поступлений в городской бюджет, а руководство города ищет дополнительные доходы. По их мнению, в данной ситуации главное — установить прозрачные критерии для определения кадастровой стоимости объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В столице Удмуртии ввели дифференцированную ставку налога на имущество физлиц в зависимости от кадастровой стоимости объекта. Решение об этом приняли депутаты 16 ноября на сессии гордумы Ижевска. При кадастровой стоимости жилья до 2 млн руб. сохраняется налоговая ставка в 0,15%, при кадастровой стоимости свыше 2 млн руб. — 0,165%, что на 10% больше, чем было ранее. Применять такую ставку начнут в 2025 году при расчете налога за 2024 год.

«Таким образом в Ижевске для 77% собственников жилых домов и 58,4% владельцев квартир ставка по налогу останется неизменной. Кстати, максимальная ставка налога на имущество физических лиц в отношении жилья в размере 0,3% установлена в Кирове, Самаре и Ульяновске. Ставка 0,2% в отношении квартир действует в Казани. В Саранске, Перми, Нижнем Новгороде и Чебоксарах в отношении квартир применяется дифференцированная ставка — от 0,1% до 0,3%. В Ижевске до сих пор действует одна из самых низких ставок налога, и она в два раза меньше максимальной»,— пояснили в пресс-службе администрации Ижевска.

В пресс-службе муниципалитета добавили, что также увеличена налоговая ставка до 0,3% на объекты незавершенного строительства, чтобы побудить собственников достроить объект, зарегистрировать его и платить налог по пониженной ставке. «Что касается единых недвижимых комплексов, гаражей и машиномест, хозяйственных строений и сооружений площадью более 50 кв. м, расположенных на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства и индивидуального жилищного строительства, ставка налога останется прежней — 0,15%»,— сказали в пресс-службе.

Заместитель председателя постоянной комиссии гордумы Ижевска по вопросам развития территории Алексей Хлебников считает, что для жилья свыше 2 млн руб. кадастровой стоимости необходимо было вводить ставку 0,3%, а для жилья ниже 2 млн руб. снижать до 0,14%. «Повышение ставки для дорогого жилья до 0,165% — это изменение не плохое, но и не хорошее, оно ничего не меняет. Я считаю, что для дорогого жилья необходимо устанавливать ставку 0,3%, а для дешевого снижать до 0,14%. Да, мы потеряем в деньгах порядка 5,4 млн руб., но в целом бюджет города все равно вырастет, но вырастет за счет дорогой недвижимости, а не дешевой. Такое решение было бы правильным и логичным»,— прокомментировал господин Хлебников.

По мнению проректора по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессор кафедры «Экономика и управление организацией» Раиля Галиахметова в первую очередь необходимо установить критерии для определения кадастровой стоимости. «Самое главное, чтобы критерии были прозрачные: по территориальному расположению домов, каких-либо технических характеристик жилья, инфраструктуре и прочее, чтобы в этом была логика и понимание для людей, из чего складывается кадастровая стоимость их имущества»,— рассказал эксперт. В настоящий момент, для оценки кадастровой стоимости используются такие базовые параметры как площадь жилья, год постройки здания, расположение дома и прочее, однако сочетание данных параметров система иногда оценивает с погрешностями.

Кроме того, с каждым годом жилья, с кадастровой стоимостью до 2 млн руб., становится все меньше, говорит господин Галиахметов.

«До 2 млн руб. — это очень условное разделение. Большинство объектов жилого фонда будет отнесено к повышенной ставке 0,165%. Полагаю, в повышении налоговых ставок основная цель — увеличить поступления в городской бюджет. Руководство города сейчас усиленно ищут пути дополнительных доходов, а имущественные налоги — один из главных источников бюджета»,— сказал Раиль Галиахметов.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отмечает, что это распространенная практика, когда за оценку недвижимости принимается кадастровая стоимость и именно на нее ориентируются при совершении сделок. «К ней привязываются налоговые отчисления, поэтому там в свое время и сейчас продолжается большая работа, потому что в кадастрах было максимально большое количество недвижимости. Налоговая ставка в отношении объектов незавершенного строительства выше, понятно, что это происходит для того, чтобы стимулировать не затягивать строительство»,— прокомментировал эксперт.

Татьяна Колегова