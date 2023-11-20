Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Богатые будут платить больше

В столице Удмуртии на 10% подняли имущественный налог для дорогого жилья

В Ижевске на сессии гордумы ввели дифференцированную ставку налога на жилье физлиц. При кадастровой стоимости жилья до 2 млн руб. ставка будет в размере 0,15%, при кадастровой стоимости свыше 2 млн руб. — 0,165%. Некоторые из депутатов считают, что данная мера мало что меняет, и для дорогого жилья необходимо повышать ставку до 0,3%, а для дешевого снижать до 0,14%. Эксперты отмечают, что имущественные налоги — одно из главных поступлений в городской бюджет, а руководство города ищет дополнительные доходы. По их мнению, в данной ситуации главное — установить прозрачные критерии для определения кадастровой стоимости объекта.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В столице Удмуртии ввели дифференцированную ставку налога на имущество физлиц в зависимости от кадастровой стоимости объекта. Решение об этом приняли депутаты 16 ноября на сессии гордумы Ижевска. При кадастровой стоимости жилья до 2 млн руб. сохраняется налоговая ставка в 0,15%, при кадастровой стоимости свыше 2 млн руб. — 0,165%, что на 10% больше, чем было ранее. Применять такую ставку начнут в 2025 году при расчете налога за 2024 год.

«Таким образом в Ижевске для 77% собственников жилых домов и 58,4% владельцев квартир ставка по налогу останется неизменной. Кстати, максимальная ставка налога на имущество физических лиц в отношении жилья в размере 0,3% установлена в Кирове, Самаре и Ульяновске. Ставка 0,2% в отношении квартир действует в Казани. В Саранске, Перми, Нижнем Новгороде и Чебоксарах в отношении квартир применяется дифференцированная ставка — от 0,1% до 0,3%. В Ижевске до сих пор действует одна из самых низких ставок налога, и она в два раза меньше максимальной»,— пояснили в пресс-службе администрации Ижевска.

В пресс-службе муниципалитета добавили, что также увеличена налоговая ставка до 0,3% на объекты незавершенного строительства, чтобы побудить собственников достроить объект, зарегистрировать его и платить налог по пониженной ставке. «Что касается единых недвижимых комплексов, гаражей и машиномест, хозяйственных строений и сооружений площадью более 50 кв. м, расположенных на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства и индивидуального жилищного строительства, ставка налога останется прежней — 0,15%»,— сказали в пресс-службе.

Заместитель председателя постоянной комиссии гордумы Ижевска по вопросам развития территории Алексей Хлебников считает, что для жилья свыше 2 млн руб. кадастровой стоимости необходимо было вводить ставку 0,3%, а для жилья ниже 2 млн руб. снижать до 0,14%. «Повышение ставки для дорогого жилья до 0,165% — это изменение не плохое, но и не хорошее, оно ничего не меняет. Я считаю, что для дорогого жилья необходимо устанавливать ставку 0,3%, а для дешевого снижать до 0,14%. Да, мы потеряем в деньгах порядка 5,4 млн руб., но в целом бюджет города все равно вырастет, но вырастет за счет дорогой недвижимости, а не дешевой. Такое решение было бы правильным и логичным»,— прокомментировал господин Хлебников.

По мнению проректора по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессор кафедры «Экономика и управление организацией» Раиля Галиахметова в первую очередь необходимо установить критерии для определения кадастровой стоимости. «Самое главное, чтобы критерии были прозрачные: по территориальному расположению домов, каких-либо технических характеристик жилья, инфраструктуре и прочее, чтобы в этом была логика и понимание для людей, из чего складывается кадастровая стоимость их имущества»,— рассказал эксперт. В настоящий момент, для оценки кадастровой стоимости используются такие базовые параметры как площадь жилья, год постройки здания, расположение дома и прочее, однако сочетание данных параметров система иногда оценивает с погрешностями.

Кроме того, с каждым годом жилья, с кадастровой стоимостью до 2 млн руб., становится все меньше, говорит господин Галиахметов.

«До 2 млн руб. — это очень условное разделение. Большинство объектов жилого фонда будет отнесено к повышенной ставке 0,165%. Полагаю, в повышении налоговых ставок основная цель — увеличить поступления в городской бюджет. Руководство города сейчас усиленно ищут пути дополнительных доходов, а имущественные налоги — один из главных источников бюджета»,— сказал Раиль Галиахметов.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отмечает, что это распространенная практика, когда за оценку недвижимости принимается кадастровая стоимость и именно на нее ориентируются при совершении сделок. «К ней привязываются налоговые отчисления, поэтому там в свое время и сейчас продолжается большая работа, потому что в кадастрах было максимально большое количество недвижимости. Налоговая ставка в отношении объектов незавершенного строительства выше, понятно, что это происходит для того, чтобы стимулировать не затягивать строительство»,— прокомментировал эксперт.

Татьяна Колегова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...