Суд в Крыму приговорил к тюрьме бывшего главу администрации Щелкино

Ленинский районный суд Крыма признал бывшего главу администрации Щелкино Владимира Загребельского виновным в превышении должностных полномочий. Он пытался обманом повысить показатели своей работы, сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что в декабре 2019 года фигурант, будучи главой администрации Щелкино, подписал контракт с ИП на разработку проектно-сметной документации на проведение капремонта двух многоквартирных домов. Через несколько недель господин Загребельский подписал отчетные документы о выполненных работах, хотя совершенно точно знал, что на них нет экспертного заключения, считают в суде.

Ущерб городу от действий бывшего главы оценили в 802,6 тыс. руб. Фигуранта признали виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Владимира Загребельского приговорили к 1 году и 10 месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком на 2 года.

Вячеслав Рыжков

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