«Дом Тихониных» в Уфе разберут и законсервируют

Эксперты компании «Маковей» одобрили проект консервации «Дома Тихониных», расположенного на Коммунистической улице в Уфе. Документацию подготовило экспертно-проектное бюро «Архтамга» по заказу собственника объекта культурного наследия — ООО «Реставратор»

Как следует из акта экспертизы проекта, южная и западная стены объекта культурного наследия, а также перекрытия и кровля разрушены, остальные стены имеют крен до пяти градусов. Это произошло из-за аварийного состояния фундаментов, причиной которого стала низкая прочность естественного основания здания, отсутствие гидроизоляции, возможные утечки из инженерных коммуникаций и возведение поблизости многоэтажного жилого дома.

В результате обрушения полностью уничтожены интерьеры, конструкции пола и крыши, а сам объект находится в крайне недовлетворительном техническом состоянии и продолжает разрушаться. Разработчики проекта предлагают разобрать здание механизированными средствами, восстановить фундаменты, сделать гидроизоляцию, затем восстановить стены здания путем перекладки с использованием сохранившегося исторического кирпича и изготовленного во его размерам нового. Разработчики предлагают восстановить стены здания в соответствии с их первоначальным состоянием и объемно-пространственной композицией здания, восстановив декоративные элементы.

Эксперты в заключении отметили, что в проектной документации предусмотрена разборка стен, сортировка и консервация кирпича и, в том числе, «в дальнейшем работы, способствующие сохранению исторического облика» объекта культурного наследия.

Председатель Башкирского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина отмечает, что в одобренном проекте о реставрации памятника ничего не сказано. Она опасается опасается, что объект культурного наследия после консервации так и не будет отреставрирован, так как проект реставрации до сих пор не получил согласования в Главэкспертизе.

«Сроки начала реставрационных работ не установлены. Не исключено, что здание так и не будет восстановлено»,— полагает она.

«Дом Тихониных» — двухэтажное кирпичное здание площадью 107 кв. м, построено в 1899 году, расположено в квартале, где компания «Специализированный застройщик «СтроиТЭК»» возводит жилой комплекс «Старый центр».

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Дом Тихониных» был продан на торгах в сентябре 2022 года. Право выкупить объект за 2 млн руб. получило ООО «Реставратор», ставшее единственным участником конкурса. Покупатель должен был провести реставрационные работы объекта культурного наследия не позднее второго квартала 2024 года.

Компания «Реставратор» учреждена в июне 2022 года Динарой Хабибуллиной, которая ранее являлась владельцем ООО «Специализированный застройщик «СтроиТЭК». В 2022 году «Реставратор» получил 177 тыс. руб. убытка, выручка составила 1,5 млн руб.

Наталья Балыкова

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