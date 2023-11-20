Власти направят 82 млн рублей на обеспечение отопления в шахтерских городах Дона

Правительство Ростовской области выделит 82 млн руб. из резервного фонда региона на решение вопросов теплоснабжения в Новошахтинске и Красном Сулине. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев, сообщает пресс-служба правительства.

Администрация Новошахтинска получит 44 млн руб., также добавив 4,3 млн руб. на развитие систем отопления из собственных средств. Властям Красного Сулина для решения проблем теплоснабжения будет выделено 38 млн руб. Еще 2,7 млн руб. на эти цели город направит из собственного бюджета.

Анастасия Назарова