Под Воронежем «Ошка парк» прекратил сотрудничество с «Хаски 36»

Парк «Белый колодец», расположенный в Хохольском районе Воронежской области, прекратил сотрудничество с региональной федерацией ездового спорта «Хаски 36» в рамках реализации проекта «Ошка парк». Об этом сообщил управляющий партнер парка Сергей Слабунов в своем Telegram-канале.

«Ошка парк» — зона развлечений в стилистике крайнего Севера в парке «Белый колодец», открывшаяся в мае 2023 года (изначально ее запуск планировался 1 апреля 2023-го). Объем инвестиций в проект составил 11,5 млн руб. Помимо «Хаски 36», партнером проекта выступила компания «Сытный край» семьи Лежениных (бренд «Ошка», выпускает мороженое, вареники и пельмени).

По словам господина Слабунова, договор взаимодействия с федерацией был составлен достаточно подробно для того, чтобы процесс расторжения прошел «менее болезненного, чем мог бы».

«На мой взгляд, это могла бы быть отличная история взаимодействия, но увы. Каждый имеет свои точки зрения на все вопросы, за полгода стало очевидно, что они упорно не совпадают, а только расходятся все дальше и дальше. Поэтому мы и вынуждены отказаться от партнерства и дальше двигаться самостоятельно»,— написал бизнесмен и добавил, что «Белый колодец» «открыт для любых форм партнерства и взаимодействия».

Как рассказал господин Слабунов, в «Ошка парке» было более 40 собак, принадлежащих федерации. Их уже заменили 20 собаками, которые принадлежат «Белому колодцу». К концу этой недели количество животных должно увеличиться до 25-ти. Бизнесмен уточняет, что почти всех этих собак можно выпускать одновременно, что «важно для работы парка». Среди них более 15 «милейших» самоедов.

«Белый колодец» — бывший промышленный карьер площадью более 100 га. В 2014 году здесь открылся вестерн-городок El Evento, пляж и квест-парк, в 2021-м — парк альпака El Paco, в 2022-м — глэмпинг. Только за последние два года в развитие «Белого колодца» вложено более 80 млн руб.

Фотогалерея Как открывался «Ошка парк» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пока в вольерах парка 39 собак, а кличка одного из щенков - Ошка Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Белый колодец» располагается на территории Хохольского района, и уже давно стал туристическим брендом Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В «Ошка-парке» дизайнеры создали стилизованный уголок быта народов Крайнего Севера: чум, каменная кладка для кострища, где зимой можно погреться, аутентичные рукомойники на улице, качели, беседка в стиле «лофт». Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Чум, каменная кладка для кострища, где зимой можно погреться, аутентичные рукомойники на улице, качели, беседка в стиле «лофт» — условия в парке только выглядят как суровые Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Вместо традиционной красной ленточки – символа запуска объекта в эксплуатацию – перед входом в парк была натянута ленточка сосисочная. Собаки ее оперативно перекусили Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Красавицы и красавцы хаски, самоеды, лайки при виде множества людей во время открытия заметались в вольерах. Но вовсе не от агрессивных намерений Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Как рассказала президент Федерации ездового спорта «Хаски 36» (партнера проекта «Ошка парк») Светлана Никишина, хаски — ездовая собака, она максимально адаптирована к жизни с человеком и никогда не проявляет к нему агрессии: «Это собака-кошка, которой присущи человеческие качества». Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В рамках экскурсии по парку происходит три блока общения с собаками на разных площадках для выгула Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Собаки постарше глядят на посетителей как бы со взрослой снисходительностью, бегая за брошенным мячиком Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Зато полугодовалые щенки сразу по полной включаются в игру Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Есть отдельная зона – изолятор, где сейчас находятся девочки, которые пребывают, как выразился Сергей Слабунов, «в своеобразном настроении». Для того, чтобы «мальчики» не ссорились из-за них, их и отделили Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев После общения с собаками желающие могут покататься на собачьих упряжках. Зимой для этого есть нарты, летом — колесный транспорт. Как объяснила Светлана Никишина, для хаски возить грузы — это не труд, а радость Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Перенапрягаться собакам не дают. Рассчитывают не только степень нагрузки, но даже температурный режим: «катаем только при температуре до 22 градусов тепла, в более жаркую погоду вредно для здоровья собак». Но экскурсии и общение с собаками будут и при более высокой температуре – для жаркой погоды сделан специальный навес Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Затраты на создание «Ошка парка» составили около 20 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Инвестиции должны окупиться за два с половиной года Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Прогнозный трафик парка – 24 тыс. человек в год. Специфика проекта дает возможность рассчитывать на высокий трафик и летом, и зимой Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Летом гостей помимо общения с «хвостиками», как ласково называют хаски, самоедов и лаек экскурсоводы, привлекают глэмпинги, пляжи, а зимой — катание на нартах и другие развлечения Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев По словам Сергея Слабунова, первые дни работы в тестовом режиме показали, что нужно смотреть за состоянием собак, насколько они эмоционально устают от общения с людьми Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Эмоциональный продукт, который мы создаем, рассчитан в цифрах: с точки зрения тайминга, интенсивности общения с собаками. Важно, чтобы все происходило в заданных параметрах»,- пояснил господин Слабунов Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Особенность породы хаски в том, что они супер-энергичны и их нельзя выпускать на выгул без ограничений – будут бегать до изнеможения, внутреннего «стоп-крана» у них нет. Их нужно вовремя заводить в вольеры, чтобы они сами себя не загнали Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Собак не стерилизуют, поэтому со временем их сообщество будет увеличиваться. Уже сейчас здесь шесть щенков хаски, по одному щенку самоеда и лайки. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 21 Пока в вольерах парка 39 собак, а кличка одного из щенков - Ошка Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Белый колодец» располагается на территории Хохольского района, и уже давно стал туристическим брендом Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В «Ошка-парке» дизайнеры создали стилизованный уголок быта народов Крайнего Севера: чум, каменная кладка для кострища, где зимой можно погреться, аутентичные рукомойники на улице, качели, беседка в стиле «лофт». Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Чум, каменная кладка для кострища, где зимой можно погреться, аутентичные рукомойники на улице, качели, беседка в стиле «лофт» — условия в парке только выглядят как суровые Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Вместо традиционной красной ленточки – символа запуска объекта в эксплуатацию – перед входом в парк была натянута ленточка сосисочная. Собаки ее оперативно перекусили Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Красавицы и красавцы хаски, самоеды, лайки при виде множества людей во время открытия заметались в вольерах. Но вовсе не от агрессивных намерений Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Как рассказала президент Федерации ездового спорта «Хаски 36» (партнера проекта «Ошка парк») Светлана Никишина, хаски — ездовая собака, она максимально адаптирована к жизни с человеком и никогда не проявляет к нему агрессии: «Это собака-кошка, которой присущи человеческие качества». Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В рамках экскурсии по парку происходит три блока общения с собаками на разных площадках для выгула Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Собаки постарше глядят на посетителей как бы со взрослой снисходительностью, бегая за брошенным мячиком Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Зато полугодовалые щенки сразу по полной включаются в игру Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Есть отдельная зона – изолятор, где сейчас находятся девочки, которые пребывают, как выразился Сергей Слабунов, «в своеобразном настроении». Для того, чтобы «мальчики» не ссорились из-за них, их и отделили Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев После общения с собаками желающие могут покататься на собачьих упряжках. Зимой для этого есть нарты, летом — колесный транспорт. Как объяснила Светлана Никишина, для хаски возить грузы — это не труд, а радость Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Перенапрягаться собакам не дают. Рассчитывают не только степень нагрузки, но даже температурный режим: «катаем только при температуре до 22 градусов тепла, в более жаркую погоду вредно для здоровья собак». Но экскурсии и общение с собаками будут и при более высокой температуре – для жаркой погоды сделан специальный навес Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Затраты на создание «Ошка парка» составили около 20 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Инвестиции должны окупиться за два с половиной года Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Прогнозный трафик парка – 24 тыс. человек в год. Специфика проекта дает возможность рассчитывать на высокий трафик и летом, и зимой Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Летом гостей помимо общения с «хвостиками», как ласково называют хаски, самоедов и лаек экскурсоводы, привлекают глэмпинги, пляжи, а зимой — катание на нартах и другие развлечения Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев По словам Сергея Слабунова, первые дни работы в тестовом режиме показали, что нужно смотреть за состоянием собак, насколько они эмоционально устают от общения с людьми Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Эмоциональный продукт, который мы создаем, рассчитан в цифрах: с точки зрения тайминга, интенсивности общения с собаками. Важно, чтобы все происходило в заданных параметрах»,- пояснил господин Слабунов Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Особенность породы хаски в том, что они супер-энергичны и их нельзя выпускать на выгул без ограничений – будут бегать до изнеможения, внутреннего «стоп-крана» у них нет. Их нужно вовремя заводить в вольеры, чтобы они сами себя не загнали Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Собак не стерилизуют, поэтому со временем их сообщество будет увеличиваться. Уже сейчас здесь шесть щенков хаски, по одному щенку самоеда и лайки. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Смотреть

Алина Морозова

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