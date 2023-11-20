Под Воронежем «Ошка парк» прекратил сотрудничество с «Хаски 36»
Парк «Белый колодец», расположенный в Хохольском районе Воронежской области, прекратил сотрудничество с региональной федерацией ездового спорта «Хаски 36» в рамках реализации проекта «Ошка парк». Об этом сообщил управляющий партнер парка Сергей Слабунов в своем Telegram-канале.
«Ошка парк» — зона развлечений в стилистике крайнего Севера в парке «Белый колодец», открывшаяся в мае 2023 года (изначально ее запуск планировался 1 апреля 2023-го). Объем инвестиций в проект составил 11,5 млн руб. Помимо «Хаски 36», партнером проекта выступила компания «Сытный край» семьи Лежениных (бренд «Ошка», выпускает мороженое, вареники и пельмени).
По словам господина Слабунова, договор взаимодействия с федерацией был составлен достаточно подробно для того, чтобы процесс расторжения прошел «менее болезненного, чем мог бы».
«На мой взгляд, это могла бы быть отличная история взаимодействия, но увы. Каждый имеет свои точки зрения на все вопросы, за полгода стало очевидно, что они упорно не совпадают, а только расходятся все дальше и дальше. Поэтому мы и вынуждены отказаться от партнерства и дальше двигаться самостоятельно»,— написал бизнесмен и добавил, что «Белый колодец» «открыт для любых форм партнерства и взаимодействия».
Как рассказал господин Слабунов, в «Ошка парке» было более 40 собак, принадлежащих федерации. Их уже заменили 20 собаками, которые принадлежат «Белому колодцу». К концу этой недели количество животных должно увеличиться до 25-ти. Бизнесмен уточняет, что почти всех этих собак можно выпускать одновременно, что «важно для работы парка». Среди них более 15 «милейших» самоедов.
«Белый колодец» — бывший промышленный карьер площадью более 100 га. В 2014 году здесь открылся вестерн-городок El Evento, пляж и квест-парк, в 2021-м — парк альпака El Paco, в 2022-м — глэмпинг. Только за последние два года в развитие «Белого колодца» вложено более 80 млн руб.