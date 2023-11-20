В Ялте 1,6 тысячи человек остались без отопления из-за шквалистого ветра

В Ялте 1570 жителей остались без отопления из-за энергоаварии, спровоцированной порывами шквалистого ветра. Об этом сообщила глава города Янина Павленко в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко

Госпожа Павленко пояснила, что сильный порыв повредил трубу котельной «Крымтеплокоммунэнерго», поставляющей теплоресурс к домам на улице Кривошты. Всего без тепла остались 27 многоквартирных домов.

«Специалисты работают над устранением проблемы, тепло планируют пустить в дома до конца суток»,— говорится в сообщении.

Еще одна авария произошла на объекте сетей отопления в Кацивели. Ресурс не поступает в три многоквартирных дома. Глава города отметила, что работы, вероятно, задержатся до 21 ноября.

Ранее в ГУ МЧС по Крыму сообщили о надвигающемся на полуостров циклоне. В ведомстве прогнозировали проливные дожди и усиление ветра до 25–30 м/с. Как отметил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, в регионе идут работы по восстановлению теплоснабжения в трех муниципалитетах. В общей сложности тепло не поступает в 54 многоквартирных дома.

Анастасия Донскова

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