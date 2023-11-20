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Бастрыкин запросил доклад по краснодарскому недострою ЖК «Мультиплекс Кино»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по нарушению прав дольщиков ЖК «Мультиплекс Кино» в Краснодаре. Как сообщает пресс-служба СКР, более 1 тыс. жителей города не могут получить купленную недвижимость.

Фото: пресс-служба СКР

Фото: пресс-служба СКР

Собственник земельного участка, действуя с аффилированными ему компанией-застройщиком ООО «Юг-ГарантСтрой» и генподрядчиком ООО «Кристалл-Комфорт», похитили с 2012 по 2016 год более 1 млрд руб. дольщиков. Строительство ЖК остановили. В 2021 году мужчину и его соучастников осудили.

Но теперь они снова пытаются вернуть себе контроль за строительством объекта, подав в суд на нового застройщика. Дольщики боятся, что могут лишиться купленного жилья.

В СУ СК России по Краснодарскому краю расследовали уголовное дело. В 2021 году фигурантам назначили лишение свободы от пяти до семи лет. Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить по озвученной ситуации и о проблемных вопросах, о которых сообщают заявители.

Татьяна Ручкина

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