Штраф подрядчику за плохое содержание трассы в Самарской области оставлен в силе

Оставлено в силе решение первой инстанции о сумме штрафа, который будет взыскан с ООО «Автодоринжиниринг». Санкции к компании применены за неудовлетворительное содержание автодороги «А300» «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан» по иску ФКУ «Поволжуправтодор». Постановление вынес Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно материалам суда, в апреле 2018 года ФКУ «Поволжуправтодор» подписало с ООО «Автодоринжиниринг» на содержание указанной автодороги. Работы касались участка длиной 185,9 км. Цена контракта составила около 590,6 млн руб.

В итоге заказчик принял работы, сделанные в период с 26 ноября по 31 декабря 2021 года.

Но после этого руководитель отдела организации работ по содержанию и сохранности автодорог ФКУ «Поволжуправтодор» зафиксировал нарушение качества работ. В связи с этим учреждение насчитало исполнителю штраф на сумму 2,2 млн руб. и обратилось в суд. Но арбитражный суд Пензенской области частично удовлетворил иск и постановил взыскать с ООО «Автодоринжиниринг» только сто тыс. руб. и расходы на госпошлину в размере 1,5 тыс. руб.

Георгий Портнов