В Приангарье на 22 года осудили адвоката за убийство ребенка

В Иркутской области бывшему члену коллегии адвокатов Алексею Торопу вынесли приговор по делу о серии из 30 преступлений, в числе которых изнасилования и убийства несовершеннолетних, сообщает СУ СКР региона.

Установлено, что в марте 2007 года в поселке Балаганск Иркутской области было совершено изнасилование и убийство 15-летней девочки. Как сообщал источник „Ъ“, знакомый с ходом расследования, школьница пропала в вечернее время по дороге из дома в сельский клуб. Ее тело было обнаружено на следующий день. В совершении преступления заподозрили местного жителя, ранее судимого за изнасилование. Однако дело в его отношении спустя год пришлось закрыть за недоказанностью причастности к нему. Новым подозреваемым в деле после этого стал Алексей Торопов, который был задержан в августе 2020 года. После его задержания правоохранителям удалось собрать доказательства причастности адвоката к совершению серии преступлений сексуального характера на территории Балаганска в 2007 году и в период с 2018 по 2020 годы.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела было проведено более 40 различных экспертиз, а также допрошено свыше 350 свидетелей. Объем уголовного дела составил 52 тома.

Суд назначил Алексею Торопову 22 года колонии строгого режима. Его признали виновным по ст. 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), двух эпизодов преступления по ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

В октябре прошлого года иркутский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела подсудимого. Самой младшей его жертве было 12 лет, а одно из совершенных им еще в 2007 году преступлений в отношении несовершеннолетней школьницы он сам же и расследовал, находясь в статусе сотрудника прокуратуры. Кроме того, ранее представители СК сообщали, что одна из жертв злоумышленника обратилась к нему как к адвокату за оказанием юридической помощи, после чего была подвергнута насилию.

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Александр Киселев