В Челябинске СК завершает дело о взятке за приемку ремонта трассы М5

Следственные органы Челябинской области предъявили окончательное обвинение бывшему заместителю начальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрию Горбачеву. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, с 30 сентября по 30 ноября 2019 года сотрудник Ростехнадзора получил от генерального директора компании через посредника взятку 500 тыс. руб. за то беспрепятственную приемку участка федеральной трассы после ремонта и выдачу заключения о соответствии объекта, несмотря на нарушения. В результате, по данным следствия, фактически на этом участке не были выполнены работы по оборудованию водоотводными лотками с гасителями, лестничным сходом, обустройству трансформаторных подстанций, возведению барьерного ограждения, установке знаков, возведению площадки под автобусные остановки и монтажу остановочных комплексов, освещению, благоустройству на сумму не менее 54 млн руб.

Дмитрия Горбачева задержали в марте этого года сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Они занимаются оперативным сопровождением по уголовному делу. В ходе следствия были арестованы расчетные счета и имущество обвиняемого на сумму более 50 млн руб. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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