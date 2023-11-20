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За неделю заболеваемость ОРВИ в Прикамье выросла на 25%

С 13 по 19 ноября 2023 года в Пермском крае зарегистрировано 18082 случаев ОРВИ, что выше показателя прошлой недели на 25,9%. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Эпидемический порог среди совокупного населения превышен среди взрослого населения.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ преимущественно циркулируют возбудители негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, а также единичные случаи гриппа А.

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