В Астраханской области столкнулись два судна

В акватории Волги в Черноярском районе Астраханской области Южная транспортная прокуратура инициировала проверку после столкновения двух суден, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

20 ноября произошла авария с участием «Омский-103» и РТ-444. «Разлива нефтепродуктов, пострадавших не имеется», — говорится в релизе.

Южная транспортная прокуратура поручила Астраханской транспортной прокуратуре и МТУ Ространснадзора по Южному федеральному округу проверить в связи с происшествием исполнение законодательства о безопасности судоходства.

«По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — уточнили в надзорном ведомстве.

Дарья Васенина

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