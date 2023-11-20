Водитель Opel Astra погиб в двойном ДТП с грузовиками на воронежской трассе

В результате двойного ДТП с грузовиками Scania и DAF погиб 35-летний водитель Opel Astra. Авария произошла накануне вечером на трассе М-4 «Дон» в Лискинском районе Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Последствия ДТП

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

По предварительным данным, водитель легковушки из Воронежа ждал в своей машине прибытия сотрудников ГИБДД для оформления происшествия, в котором столкнулись Opel Astra и DAF под управлением 57-летнего мужчины. В этот момент в транспортные средства врезался 41-летний житель Дагестана на Scania с полуприцепом Schmitz: сначала в легковушку, а затем — в большегруз.

Водитель Opel Astra скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины случившегося в рамках процессуальной проверки.

Алина Морозова

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