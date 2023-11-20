Нижегородская область опустилась на 39 место в рейтинге по неравенству зарплат

Более 100 тыс. руб. в месяц получают 7,4% жителей Нижегородской области, менее 20 тыс. руб. — 16,5% работников. Регион занял 39 место в рейтинге «РИА Новости» по неравенству зарплат. В прошлом году область находилась на 33 месте.

По данным исследования, самая распространенная зарплата в Нижегородской области — от 25 тыс. до 54 тыс. руб.

Нет ни одного региона, в котором за год доля высокооплачиваемых работников не выросла, и ни одного, где доля низкооплачиваемых не снизилась. Лидерство в рейтинге по неравенству зарплат сохранили Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В первом регионе доля работников с зарплатой более 100 тыс. руб. составила 58,7% против 1% с доходом меньше 20 тыс. руб. В ЯНАО — 52,7% против 0,4%.

На последней строчке осталась республика Калмыкия. Больше 100 тыс. руб. в месяц там получают только 1,8% работников, меньше 20 тыс. руб. — 22% жителей.